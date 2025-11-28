Путин – СВО прекратится, когда ВСУ покинут занимаемые территории: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Владимир Путин рассказал, когда прекратится спецоперация; в России предложили ввести 10-тысячную купюру; предложено установить прогрессивную шкалу маткапитала. В Иркутске же проводили земляка, который впервые полетел в космос. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Конец спецоперации

Президент России Владимир Путин рассказал, когда прекратится специальная военная операция. «Войска Украины уйдут из занимаемых ими территорий – вот тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут – мы добьемся этого вооруженным путем, вот и все», – заявил глава государства.

10-тысячная купюра

Депутаты Госдумы направили письмо председателю Банка России Эльвире Набиуллиной с предложением ввести в оборот купюру номиналом 10 тысяч рублей. Они подчеркнули, что сейчас для совершения крупных покупок, расчетов жителям и представителям бизнеса приходится использовать значительные объемы наличных средств, что существенно увеличивает издержки на их производство, транспортировку, пересчет и хранение. Введение новой банкноты, считают авторы инициативы, позволит решить эти проблемы, оптимизировав наличное денежное обращение.

Прогрессивная шкала маткапитала

Госдума рассмотрит законопроект о введении с 2026 года прогрессивной шкалы материнского капитала. Сейчас за одного ребенка люди получают порядка 690 тысяч рублей. При рождении второго и третьего – около 900 тысяч рублей. Нововведение же предусматривает выплату более 900 тысяч рублей в случае рождения или усыновления второго ребенка, порядка 1,4 млн рублей – третьего и последующих детей.

Впервые в космос

Иркутск проводил земляка Сергея Микаева, который впервые отправился на МКС: в столице Приангарья прошла прямая трансляция запуска ракеты на Байконуре. Сейчас Микаев уже находится в космосе вместе с коллегами Сергеем Кудь-Сверчковым и Кристофером Уилльямсом. Люди проведут за пределами Земли восемь месяцев. Они будут выполнять программу исследований и работать в открытом космосе.

Решение проблемы дефицита тепла

Председатель Думы Иркутска Евгений Стекачев предложил необычное решение проблемы дефицита тепловой энергии в городе. «Что-то мне подсказывает, что сообщество строителей в городе Иркутске теоретически могли бы скинуться на проектно-сметную документацию. <...> Сейчас никто не может получить разрешение на строительство, потому что элементарно нет тепла. <...> Наверняка каким-то образом строители могли бы организоваться», – предложил председатель Думы города Иркутска Евгений Стекачев. Речь идет о проекте теплоисточников, которые планируют создать в столице Приангарья, однако средства на них пока отсутствуют.