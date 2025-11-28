Премиальный Lexus устроил смертельную аварию в Иркутской области

Смертельная авария произошла в Нижнеилимском районе Иркутской области. Предварительно, ее устроил премиальный автомобиль Lexus.

Как отмечает ГУ МВД России по региону, инцидент произошел накануне вечером на 460-м километре федеральной трассы А-331 «Вилюй». 31-летний водитель автомобиля Lexus LX 570 ехал со стороны города Усть-Кута в направлении Братска, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым седельным тягачом.

В результате аварии два пассажира внедорожника – мужчины 31 и 34 лет – погибли до приезда скорой медицинской помощи. Водитель получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение города Железногорска-Илимского.

Обстоятельства аварии устанавливаются.