Эксперты ожидают снижения добычи газа в России на 2% в 2025 году

Добыча природного газа в России в 2025 году может сократиться на 2% по сравнению с уровнем прошлого года и составить 673 млрд кубометров. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на обзор Центра ценовых индексов.

Основной причиной ожидаемого сокращения добычи специалисты называют снижение экспортных поставок. По оценкам аналитиков, уменьшатся как поставки по трубопроводам, так и экспорт сжиженного природного газа.

Трубопроводный экспорт российского газа в 2025 году может снизиться на 4% до 114 млрд кубометров. Поставки СПГ сократятся на 6% и достигнут объема в 44 млрд кубометров по сравнению с показателями предыдущего периода.

Ранее НОВАТЭК снизил цены на сжиженный природный газ со своего проекта «Арктик СПГ 2» для китайских импортеров на 30-40%. Заводы находятся под санкциями США, однако, Китай согласился приобретать российский СПГ со значительной скидкой.


