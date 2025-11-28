Генконсульство Польши в Иркутске закроют 30 декабря

Генеральное консульство Польши в Иркутске прекратит работу. Это ответная мера на отзыв польскими властями с 23 декабря 2025 года согласия на функционирование Генерального консульства России в Гданьске.

«Сворачивание под абсурдным предлогом российского консульского присутствия в Польше является откровенно враждебным, необоснованным шагом польского руководства, в ответ на который на территории Российской Федерации будет закрыто последнее из ранее имевшихся польских консульских учреждений», – прокомментировали в МИД РФ.

Функционирование Генерального консульства Польши в Иркутске прекратится с 30 декабря 2025 года.