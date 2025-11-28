Новости

«Глобальное утепление» выходит на экраны

Организаторы «Глобального утепления» представили первый выпуск программы, рассказывающей о том, как меняется жизнь семей после утепления их домов.

Благотворительный проект компании Эн+ охватывает 12 домов с низкой энергоэффективностью. Чтобы помочь людям, российский холдинг провел необходимые расчеты каждого жилища, купил необходимые материалы и оплатил работу строителей, которые утеплили выбранные дома. Чтобы поделиться с жителями области полезными знаниями и опытом утепления, организаторы сняли серию документальных программ. Героями первого выпуска стали семьи пенсионерки Любови Пановой и многодетного отца Иннокентия Серебренникова, живущих в Хомутово. По словам участников программы, они приобрели дома у недобросовестного застройщика в 2017 году. Только на отопление холодных домов зимой семьям приходилось расходовать почти 6 000 кВ*ч в месяц. 

Проблема некачественной застройки в сфере ИЖС крайне для региона. Перегруз сетей из-за электроотопления домой усугубляет проблему энергодефицита на юге Иркутской области. Растущая нагрузка на сети нередко приводит к аварийным отключениям. При этом многие застройщики продолжают предлагать покупателям дома, не предназначенные для круглогодичного проживания в Сибири.       

По подсчетам специалистов, для утепления всех частных домов в области необходимо свыше 370 млрд рублей. Решить проблему без участия государства невозможно. Необходимо создавать условия, стимулирующие проживание в энергоэффективных домах, а также строительство качественного загородного жилья.


