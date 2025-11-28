Шесть новых пассажирских трапов за 100 млн рублей закупили для аэропорта Иркутска

Работу по обновлению наземной техники проводят в аэропорту Иркутска. Накануне организация ввела в эксплуатацию шесть современных пассажирских трапов SEA2458. Стоимость устройств превышает 100 млн рублей, следует из документации на портале госзакупок.

«Новые трапы универсальны: они подходят для обслуживания широкого спектра воздушных судов, включая самолеты семейств Airbus и Boeing. Это позволяет аэропорту гибко и оперативно организовывать посадку и высадку пассажиров в условиях растущего пассажиропотока», – пояснили в пресс-службе авиаузла.

Один трап весит около 8 тонн и рассчитан на одновременное пребывание до 60 человек. Конструкция имеет повышенную ветроустойчивость, встроенную систему освещения, литиевую аккумуляторную систему. Верхняя площадка выполнена из рифленого алюминия для минимизации скольжения.

Всего за последний год для аэропорта закупили десять трапов: четыре доставили весной и шесть прибыли в текущей поставке. В эксплуатации аэропорта теперь есть 14 современных трапов SEA2458.