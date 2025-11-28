Freedom Finance: Покупатели акций «Дом.РФ» на IPO совершили выгодную покупку

Сегодня гендиректор банка «Дом.РФ» обнародовал прогноз по чистой прибыли банка по МСФО на 2025 год. Она достигнет, по прогнозам банка, 85 млрд руб. по итогам года.

«Исходя из размера прогнозируемой чистой прибыли эмитента, можно сделать вывод, что акции «Дом.РФ» сегодня торгуются с премией по коэффициенту P/E (Капитализация/Чистая прибыль) к среднему аналогичному показателю по банковскому сектору, составляющей примерно 15%, но в то же время по отношению к Сбербанку акции «Дом.РФ» торгуются даже с дисконтом в 10% по этому же коэффициенту», – говорит Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Аналитики полагают, что в дальнейшем банк «Дом.РФ» будет делать акцент на увеличение ликвидности своих акций и повышение капитализации, не забывая, в то же время, о дивидендах. Согласно дивидендной политике, компания собирается направлять на дивиденды не менее 50% от годовой чистой прибыли. По оценкам Freedom Finance, дивидендная доходность акций эмитента по итогам 2025 года может находиться в диапазоне 10,5-15,5%, эмитент по итогам 2025 года может выплатить дивиденды в размере 50% от годовой чистой прибыли, примерно в 236-237 руб. на акцию, то есть на 3-5% выше, чем мы изначально прогнозировали.

Дивидендная доходность, если исходить из сегодняшней цены акции «Дом.РФ» на Мосбирже, может составить 13,6-13,8%, что является очень высоким показателем доходности дивидендов у «голубых фишек».

В настоящее время акции «Дом.РФ» торгуются на 2,1% ниже цены первичного размещения, но небольшое снижение котировок акций эмитента после IPO вполне оправдано, так как некоторые инвесторы участвуют в IPO только для того, чтобы купить бумаги для последующей перепродажи. Эмитент привлёк на размещении средства в 25 млрд руб., которые будут направлены на развитие бизнеса, что в среднесрочном периоде может положительно отразиться на котировках его акций.

«Мы оцениваем справедливую капитализацию «Дом.РФ» в 360 млрд руб., что может соответствовать целевой цене акции в 2100 руб.», – заключает эксперт.