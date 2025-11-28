«Эффект Долиной». Россияне массово возвращают проданные квартиры через суд

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила в интервью «Дума ТВ» о возникновении волны судебных решений о возврате квартир продавцам, которые ссылаются на влияние мошенников.

По словам парламентария, эта тенденция начала проявляться после истории с певицей Ларисой Долиной, когда суды стали массово принимать подобные решения.

«Наверное, эта волна, когда продавцы, объявляя себя продавцами под влиянием, начинают требовать квартиры обратно, и суды принимают такие решения, она, действительно, началась после «дела Долиной», – сообщила Разворотнева.

Она уточнила: хотя в России не прецедентное право, суды часто ориентируются на решения своих коллег.

Депутат отметила проблему отсутствия в действующем законодательстве четкого определения понятия «сделка под влиянием» и перечня признаков влияния мошенников. Из-за этого каждый суд вынужден принимать решения самостоятельно, основываясь на собственном понимании ситуации.

Напомним, что в прошлом году певица Лариса Долина стала жертвой телефонных мошенников, переведя им свои сбережения и продав квартиру. После обращения в правоохранительные органы Хамовнический суд Москвы признал сделку по продаже ее квартиры недействительной, что создало важный юридический пример. Статья с заголовком «Эффект Долиной» даже появилась в крупной интернет-энциклопедии. В ней объединен ряд возвратов судами квартир продавцам.