Больше миллиона рублей за рождение детей собираются платить в России

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов внесет на рассмотрение Госдумы законопроект о введении с 2026 года прогрессивной шкалы материнского капитала. В соответствии с ней многодетные матери смогут рассчитывать на выплату более миллиона рублей за рождение детей.

Максимальный размер капитала в 2025 году составляет свыше 900 тысяч рублей: такую сумму получают семьи, у которых второй ребенок, третий либо последующие дети появились с 2020 года. При появлении одного ребенка с 2020 года получают порядка 690 тыс. рублей.

Если новый закон вступит в силу, отмечает ТАСС, то с 1 января 2026 года появится прогрессивная шкала материнского капитала. В соответствии с ней люди, усыновившие или родившие второго ребенка, получат более 900 тыс. рублей, порядка 1,4 млн рублей – в случае рождения или усыновления третьего и последующих детей.