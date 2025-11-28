В Иркутском техникуме архитектуры и строительства завершился ремонт

В филиале Иркутского техникума архитектуры и строительства в Шелехове завершился ремонт этажа, где располагается одно из ключевых направлений подготовки – «Металлургическое производство». Работы были полностью профинансированы Иркутским алюминиевым заводом компании РУСАЛ в рамках поддержки образования и развития кадрового потенциала.

В результате ремонта было заменено все остекление на этаже, обновлены двери, заменены потолки и освещение, а также уложено новое прочное напольное покрытие. Особое внимание было уделено визуальной составляющей: одна из стен была забрендирована в корпоративных цветах РУСАЛа, что подчеркивает партнерство между предприятием и учебным заведением и создает мотивирующую атмосферу для студентов. Общая сумма инвестиций в ремонт составила 3 млн рублей.

«По поручению министра образования Иркутской области Максима Парфенова передаю слова благодарности компании РУСАЛ, руководству ИркАЗа и руководителям техникума за совместный проект, который работает на благо Иркутской области», – сообщила Елена Апанович, заместитель министра образования Иркутской области.

Знаковое событие стало поводом для проведения рабочей встречи, в которой приняли участие представители образования и бизнеса. Участники высоко оценили результаты ремонта и обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества. Основными темами диалога стали развитие дуального образования, при котором теоретическое обучение в техникуме сочетается с практикой на производстве, а также трудоустройство выпускников.

«Этот проект – стратегические инвестиции в наше общее будущее. Современные, комфортные условия обучения помогают готовить высококвалифицированных специалистов, в которых остро нуждается современная промышленность. Мы заинтересованы в том, чтобы лучшие выпускники приходили на наше предприятие», – отметила Елена Мартынова, директор по персоналу Иркутского алюминиевого завода.

Напомним, специальность «Металлургическое производство» открыли с сентября 2024 года в Шелеховском филиале Иркутского техникума архитектуры и строительства при поддержке компании РУСАЛ. Реализация социальных программ и системная помощь образовательным учреждениям являются корпоративными ценностями РУСАЛа, которые более 20 лет назад обозначил основатель компании Олег Дерипаска.