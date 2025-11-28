Новости

Новый сервис Сбербанка «Кадастровые работы с Домклик» помогает поставить дом на учёт

Сбербанк запустил новый сервис «Кадастровые работы с Домклик», который упрощает постановку дома на учёт и регистрацию права собственности. Об этом сообщили на конференции Domclick Digital Forum в Москве.

Новый сервис поможет поставить дом на кадастровый учёт и зарегистрировать право собственности за одну встречу без необходимости самостоятельно разбираться во всех нюансах, искать кадастрового инженера и посещать Росреестр или МФЦ.

Сервис полностью организует процесс «под ключ» — от подачи заявки до отправки документов на регистрацию. В итоге клиент существенно экономит свое время, доверяя кадастровые работы опытному специалисту с профессиональным сертифицированным оборудованием.

Как работает сервис?

Клиент оставляет заявку на оформление услуги. После завершения строительства дома, Домклик подберет кадастрового инженера. Последний приедет в удобное для клиента время, составит технический план и самостоятельно направит документы в Росреестр. Срок регистрации права собственности, как правило, занимает до 10 дней.

Стоимость услуги устанавливается в зависимости от общей площади построенного дома.

Узнать, в каких регионах России доступна услуга, можно на Домклик. Список будет обновляться.


/ Сибирское Информационное Агентство /
