Новые турмаршруты хотят запустить в Усть-Ордынском Бурятском округе Приангарья

Экскурсионный тур для представителей туристической отрасли провели накануне в Усть-Ордынском Бурятском округе Иркутской области. По итогам мероприятия принято решение запустить новые маршруты для туристов на данной территории.

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

«Туроператоры отметили, что территория Усть-Ордынского Бурятского округа после экскурсии для многих раскрылась по-новому. Ряд организаций уже прорабатывают включение в новые формирующиеся турпакеты точки на территории округа», – рассказали в пресс-службе областного правительства.

В рамках тура участники продегустировали блюда национальной кухни, посетили культурно-досуговые учреждения, приняли участие в иммерсивном шоу, сопровождающемся постановками местных творческих коллективов, а также в мастер-классе по изготовлению амулетов. После этого на стратегической сессии туроператоры сформировали рекомендации по улучшению и адаптации объектов инфраструктуры и творческих программ под потребности путешественников.

«В округе много мест, связанных с историей, мифами, обрядами. <...> Направлений много, но, в первую очередь, на мой взгляд, Усть-Ордынский Бурятский округ в туристском пространстве региона может стать целевой территорией агротуризма. Туристы могут посещать сельскую местность для ознакомления с традиционным укладом жизни, могут сами попробовать принять участие в сельхозработах. Такие туры подойдут и для семейных групп с детьми», – отметил руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев.

Участники выразили готовность продолжить проведение аналогичных стратегических сессий в каждом районе округа, а также активно участвовать в отраслевых мероприятиях, способствующих развитию туризма.