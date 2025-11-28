Работающие мамы из Иркутска рассказали, каких мер поддержки им не хватает от работодателей

Согласно исследованию сервиса SuperJob, работающие матери Иркутска испытывают потребность в дополнительных мерах поддержки со стороны работодателей. Опрос показал, что 13% женщин с детьми дошкольного возраста наиболее остро нуждаются в возможности работать по гибкому графику.

На втором месте по востребованности находится финансовая поддержка - 12% респондентов хотели бы получать дополнительные выплаты и материальную помощь. Возможность перехода на удаленный или гибридный режим работы крайне важна для 10% опрошенных матерей.

Еще 10% женщин выразили желание получить дополнительный выходной в неделю или добавочные дни к ежегодному отпуску. Около 6% респондентов хотели бы работать в режиме сокращенного рабочего дня, что позволило бы им лучше совмещать профессиональные обязанности и заботу о детях.

Исследование также показало, что 17% работающих матерей полностью удовлетворены существующей поддержкой со стороны работодателей. При этом лишь 1% опрошенных женщин отметили важность организации досуга детей силами компании.