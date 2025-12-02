Три сценария развития российской экономики в 2026 году — мнение эксперта

2026 год станет временем непростого выбора для российской экономики: баланс между снижением инфляции и стимулированием экономического роста будет всё более острым. Чем дольше откладывать этот выбор, тем болезненнее будут последствия, рассказала в интервью SIA.RU исполнительный директор УК «Альфа-Капитал» в Иркутске Ольга Глызина.
Она отметила, что Центральный банк России продолжает проводить жёсткую денежно-кредитную политику, направленную на сдерживание роста цен. Ключевая ставка ранее достигала 21% при инфляции ниже 10%, что означало двузначную реальную ставку — чрезвычайно высокий уровень для экономики. Сейчас ставка снижена до 16,5%, однако инфляция на уровне 8% всё ещё создаёт серьёзные сложности для бизнеса и потребителей. При этом, по оценкам регулятора, инфляция замедляется недостаточно быстро и давление на цены сохраняется.
Инфляция в России снижается: что стоит за этим трендом?
В 2025 году инфляция в России действительно начала снижаться, но причины этого явления остаются предметом острых дискуссий. От того, каким окажется главный фактор снижения, зависит развитие экономики в 2026 году. Так, Центральный банк России связывает снижение инфляции с падением спроса. «Жесткая политика регулятора ограничила кредитование, сократила потребление и инвестиции, что ослабило давление на цены. Если это действительно так, то это инфляция спроса. И тогда жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ будет способствовать дальнейшему снижению инфляции, пусть и за счет замедления темпов роста ВВП», — поясняет Ольга Глызина.
Альтернативная точка зрения связывает сокращение инфляции с укреплением национальной валюты. После заметного укрепления рубля в начале 2025 года инфляция замедлилась. «Если курс рубля является ключевым фактором, то для стабилизации цен важно удерживать его в диапазоне 90–95 рублей за доллар. Ослабление до 110 и выше может вызвать новую волну роста цен», — отмечает Ольга Глызина. Однако сильный рубль в сочетании с высокими процентными ставками тормозит экономику: падают доходы экспортёров, снижается привлекательность инвестиций, а компании испытывают трудности с получением кредитов даже для обновления оборудования.
Третье объяснение — инфляция издержек, когда рост цен вызван не повышенным спросом, а увеличением затрат на производство. Высокие ставки повышают издержки бизнеса, которые перекладываются на потребителей. В этом случае экономика рискует столкнуться со стагфляцией — одновременным замедлением роста и ростом инфляции. Подобный сценарий представляет серьезную угрозу экономике, поскольку традиционные методы борьбы с ним оказываются неэффективными.
Базовый, стагфляционный и турецкий: какой путь выберет Россия в 2026?
Экономика России подошла к важному перекрестку, и многое теперь зависит от выбора инструментов, направленных на борьбу с инфляцией. Уже сейчас аналитики УК «Альфа-Капитал» выделяют три возможных сценария развития событий.
- Базовый сценарий
Если прогноз Центробанка оправдается и жёсткая денежно-кредитная политика действительно поможет снизить инфляцию, а рубль сохранит свою устойчивость, 2026 год может стать успешным для экономики и финансовых рынков.
«Это значит, что постепенное снижение ставок приведёт к оживлению деловой активности, а рост ВВП превзойдёт показатели 2025 года. Это создаст благоприятные условия для фондового рынка, поддерживая акции и облигации», — говорит Ольга Глызина.
- Стагфляция
Второй возможный вариант развития событий предполагает обратную динамику. Если Центробанк ошибается, то высокие ставки начнут подталкивать цены вверх, ситуация ухудшится. Ослабление рубля, например, из-за падения доверия инвесторов, усилит инфляцию.
«В этом случае рост цен будет сочетаться с падением ВВП. Самым опасным станет повторное повышение ставки ЦБ для борьбы с инфляцией, — подчеркивает Ольга Глызина. — Это приведёт к ещё большему охлаждению экономики и ускорению роста цен. В условиях нестабильной геополитической ситуации такой сценарий станет серьёзным испытанием. Возникнет сложный выбор: либо продолжать сдерживать инфляцию ценой стагнации, либо ослабить контроль над ценами ради стимулирования роста».
- «Турецкий сценарий»
Пример Турции показывает, как страна может сделать ставку на экономический рост, даже если это ведёт к ускорению инфляции. Около десяти лет назад турецкая экономика перегревалась, и логичным шагом было бы повышение ставок для замедления роста. Однако из-за притока молодых работников на рынок труда остановка экономики могла вызвать рост безработицы и социальное напряжение. Власти выбрали путь поддержки роста, что привело к высокой инфляции и ослаблению национальной валюты.
В российском контексте «турецкий сценарий» означает приоритет экономического роста даже при риске ускорения инфляции. В условиях внешнего давления правительство может посчитать рост экономики важнее жёсткого контроля цен. Если стагфляция начнёт развиваться, переход к этому сценарию станет вопросом времени.
Курс рубля определяет судьбу российского рынка: что нужно учесть инвесторам?
Для российской экономики и финансовых рынков ключевым ориентиром остаётся курс рубля. Сильный рубль — необходимое условие, чтобы избежать стагфляции и двигаться по базовому сценарию развития. Его ослабление, напротив, станет тревожным сигналом, способным спровоцировать рост инфляции и снижение интереса к рублёвым активам. В таких условиях валютные облигации могут стать одним из немногих надёжных защитных инструментов. «Однако крепкий рубль сам по себе не гарантирует стабильности, — подчеркивает Ольга Глызина. — Если цены продолжают расти на фоне сильной валюты и высоких ставок, это указывает на усиление инфляции предложения — крайне негативный сигнал для рублёвых активов».
Поэтому в ближайшие месяцы инвесторам необходимо внимательно следить за статистикой по инфляции. Тем не менее даже в условиях стагфляции открываются значительные возможности для дальновидных и терпеливых инвесторов, считает Ольга Глызина. «В такие периоды рынок акций, как правило, отражает чрезмерный пессимизм, что создает благоприятную точку входа для долгосрочных инвестиций. Если же экономика быстро перейдет от стагфляции к "турецкому сценарию", то сочетание экономического роста, высокой инфляции и снижения ставок может стать мощным драйвером для рынка акций», — резюмирует эксперт.