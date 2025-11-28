ВТБ открыл универсальный офис в Ангарске

Большой универсальный офис ВТБ открыл свои двери в 22 микрорайоне, в одной из самых оживленных частей города. Офис стал одним из самых больших в Иркутской области.

Здесь работают не только с частными клиентами, но и с бизнесом. Оборудованы 5 переговорных комнат, в круглосуточном доступе установлены 5. Работает касса с возможностью обмена валюты.

«С открытием дополнительного офиса в 22-м микрорайоне мы завершаем модернизацию наших отделений в Ангарске. Новая площадка объединила все направления работы на своей территории для того, чтобы свои задачи корпоративные и розничные клиенты могли решить в одном месте», – прокомментировала управляющий ВТБ в Иркутской области – вице-президент банка Александра Макарова.