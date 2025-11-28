Аграрии Иркутской области собрали рекордный урожай зернобобовых и масличных культур

Иркутская область подвела предварительные итоги уборочной кампании 2025 года, которая показала рекордные результаты по целому ряду направлений. Несмотря на сложные погодные условия, аграриям региона удалось достичь значительного роста урожайности зернобобовых и масличных культур.

Валовой сбор зернобобовых культур составил 57,4 тыс. тонн, что стало лучшим показателем за последние пять лет. Урожай масличных культур достиг 165,4 тыс. тонн, также установив пятилетний максимум для региона.

Сбор гороха увеличился почти в четыре раза по сравнению со средними показателями последних пяти лет, рапса – в 1,4 раза, а урожай сои вырос в семь раз.

Перевыполнен план по сбору овощей открытого грунта – собрано 36 тыс. тонн при плановом показателе 31,3 тыс. тонн. Урожай так называемого «борщевого набора» превысил средние показатели последних пяти лет на 6,5 тыс. тонн.