Крупное месторождение титана, фосфора и железных руд открыли в Иркутской области

В 2025 году в России поставлено на государственный баланс более 200 месторождений твердых полезных ископаемых. Среди наиболее значимых открытий – участок недр Жидойское Усольского района Иркутской области с существенными запасами титана, фосфора и железных руд, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роснедр.

Жидойское месторождение в Иркутской области обладает запасами в 17,3 млн тонн титана, 6,3 млн тонн фосфора и 218,8 млн тонн железных руд. Этот объект стал одним из крупнейших, поставленных на баланс в текущем году.

Значительные месторождения калийно-магниевых солей также были открыты в Саратовской области.

«Ежегодно силами недропользователей и государства удается открывать порядка 200 новых месторождений твердых полезных ископаемых. Это стабильный показатель, который демонстрирует эффективность совместной работы бизнеса и государства в сфере геологоразведки», – сообщили в ведомстве.

Ранее губернатор Игорь Кобзев предложил включить Иркутскую область в металло-кластер Сибири. В своем докладе он подчеркнул, что в регионе сосредоточены крупнейшие запасы уникального по качеству сырья. В Приангарье выявлено и оценено 11 крупных месторождений, наиболее крупные из них по запасам ниобия и тантала – Белозиминское, Большетагнинское и Зашихинское.