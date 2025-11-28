Летевший из Иркутска в Москву самолет экстренно сел в Перми

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», следующий по маршруту Иркутск – Москва, совершил экстренную посадку. Транспорт приземлился в Перми.

«В соответствии с правилами обеспечения безопасности полетов командир воздушного судна рейса SU1563 Иркутск – Москва за 28 ноября принял решение о дополнительной посадке в аэропорту Перми в связи с индикацией повышенного расхода топлива», – прокомментировал перевозчик.

Посадка выполнена в 13:32 по московскому времени. Воздушное судно самостоятельно зарулило на стоянку. Из Москвы в Пермь направлен резервный борт, чтобы доставить людей в пункт назначения. Планируемое время вылета из Перми в Москву – 18:30 по московскому времени.