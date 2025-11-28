«Сытый Бабр» стал обладателем гран-при Международной премии Russian Event Awards

Большой фестиваль «Сытый Бабр» получил признание на престижной Международной премии в области событийного туризма в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма в населенном пункте с численностью от 100 000 до 1 млн. человек».

Всего в премии приняло участие 473 проекта из 63 регионов. 342 проекта вышли в финал, который прошел в Нижнем Новгороде.

Гран-при привезли в Иркутск Елена Кухта (продюсер региональных проектов и брендов, продюсер фестиваля «Сытый Бабр», PR-директор event-агенства «Аврора») и Елизавета Ташлыкова (организатор фестиваля «Сытый Бабр» и мероприятий event-агентства «Аврора»)

«В этом году были сильные проекты. Сильные защиты. В прошлом году мы с первого раза привезли домой 3 место. А в этот раз, честно, ехали за гран-при! Все больше внимания эксперты уделяют бизнес-миссии событий, их целям, культурному коду и смыслам, упаковке и эстетике, экономическому и PR-эффекту, используемым маркетинговым инструментам. А ещё - здоровым амбициям организаторов и масштабу проектов! К слову, «Сытый Бабр» в этом году получил 500+ млн. медиаохватов по России и странам СНГ. Нас уже пригласили в деловую программу на следующий год, чтобы мы поделились своим опытом с коллегами из других регионов», - рассказала Елена Кухта

«Очень волнительно и ответственно нам, организаторам, получать такую награду. В такой момент понимаем, что делаем большой вклад в развитие креативных индустрии Иркутской области, в развитие событийного туризма в регионе. В то же время мы поднимаем планку перед собой ещё выше», - отметила Елизавета Ташлыкова.

В 2026-м году фестиваль «Сытый Бабр» пройдет 27-28 июня.