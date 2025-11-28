Пенсионер в Братске лишился почти 2 млн рублей при покупке вымышленного Land Cruiser

В городе Братске Иркутской области пенсионер стал жертвой аферистов при покупке автомобиля. Он отдал им крупную сумму.

По данным ГУ МВД России по региону, 66-летний сибиряк хотел приобрести машину через Интернет. Он нашел объявление на одном из сайтов и оставил заявку. В мессенджере с ним связался злоумышленник и представился менеджером по продаже авто.

Аферист прислал несколько вариантов автомобилей с фото и характеристиками. Потерпевший выбрал Toyota Land Cruiser, после чего получил договор с синей печатью и реквизитами для перевода.

«Сначала он перечислил 580 тысяч рублей в качестве предоплаты, а потом 920 тысяч рублей. Мошенники также попросили заплатить за утильсбор 690 тысяч рублей, но у мужчины было только 300 тысяч рублей. Он перевел деньги, но преступники заявили, что автомобиль доставят только после полной оплаты», – рассказали в полиции.

Тогда мужчина обратился к сыну, который объяснил ему, что пенсионер стал жертвой аферистов.

По факту мошенничества возбуждено уголовное, проводится расследование.