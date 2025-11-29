Четыре человека пострадали, один погиб в ДТП с иномарками в Иркутской области

Смертельная авария случилась в Эхирит-Булагатском районе Прианагрья. Инцидент зафиксирован на 59-м километре региональной трассы Иркутск – Усть-Ордынский – Жигалово.

По данным региональной Госавтоинспекции, водитель Mazda Axela выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Honda Insight.

Фото: Госавтоинспекция Иркутской области

«В результате происшествия 15-летний пассажир Honda погиб на месте до приезда скорой помощи. С различными травмами в больницу были доставлены водители и пассажир хетчбэка, а также пассажир Mazda», – пояснили в Госавтоинспекции.

Проводится проверка, обстоятельства ДТП выясняются.