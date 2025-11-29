Новости

Банки vs маркетплейсы: Кто победит в битве за покупателя?
Банки против маркетплейсов: общественное мнение
Почему Герман Греф называет систему скидок на маркетплейсах «торговым рабством»?
ФАС включилась в спор банков и маркетплейсов
Все материалы сюжета

Четыре человека пострадали, один погиб в ДТП с иномарками в Иркутской области

Смертельная авария случилась в Эхирит-Булагатском районе Прианагрья. Инцидент зафиксирован на 59-м километре региональной трассы Иркутск – Усть-Ордынский – Жигалово.

По данным региональной Госавтоинспекции, водитель Mazda Axela выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Honda Insight.

<p>Фото: Госавтоинспекция Иркутской области</p>

Фото: Госавтоинспекция Иркутской области

«В результате происшествия 15-летний пассажир Honda погиб на месте до приезда скорой помощи. С различными травмами в больницу были доставлены водители и пассажир хетчбэка, а также пассажир Mazda», – пояснили в Госавтоинспекции.

Проводится проверка, обстоятельства ДТП выясняются.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес