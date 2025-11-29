Иркутский фестиваль «Сытый бабр» признали лучшим гастрособытием в России

Торжественная церемония награждения международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2025 прошла в Нижнем Новгороде. Одна из престижных наград досталась фестивалю «Сытый бабр», который проходит в Иркутске.

Скриншот прямой трансляции Russian Event Awards

Мероприятие завоевало гран-при в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма в населенном пункте с численностью от 100 тысяч до 1 млн человек». Награду получили организаторы – представители агентства «Аврора-Иркутск».

Скриншот прямой трансляции Russian Event Awards

«Сытый Бабр» – это ежегодный гастрономический фестиваль, который проходит в Иркутске при поддержке городских властей. Особое внимание уделяется локальной кухне: бурятским, эвенкийским, старообрядческим и купеческим рецептам в современной интерпретации.

Мероприятие включает ряд мероприятий: массовую готовку, мастер-классы шеф-поваров, ярмарку, дегустации деликатесов, развлекательную программу и другое. Каждый год фестиваль устанавливает гастрономические рекорды. Его посещают десятки тысяч человек.

В прошлом году фестиваль был также отмечен в рамках Russian Event Awards – в аналогичной номинации он занял третье место.