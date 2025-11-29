Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 29 ноября: 10 447,5996 руб/1 г золота и 134,3100/1 г серебра

ЦБ РФ с 29 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 10 447,5996 руб.
- 1 грамм серебра - 134,3100 руб.
- 1 грамм платины - 4 034,2200 руб.
- 1 грамм палладия - 3 578,9900 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 33,1801 р. (0,32%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 2,2800 р. (1,73%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 102,0200 р. (2,59%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 29,1900 р. (0,82%).