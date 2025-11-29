Что ждёт рубль в декабре и будет ли новогоднее ралли?

Сегодня российский рубль завершает торговый месяц смешанной динамикой. Биржевой курс юаня колеблется выше 11,04 руб. На внебиржевом рынке доллар США по-прежнему остаётся выше 78 руб. и пытается расти, а евро снизился в область чуть выше 90 руб.

«Ноябрь для российской валюты стал весьма успешным месяцем, так как рубль укрепился за месяц на 3,1% по отношению к доллару, на 3% к евро и на 2,5% по отношению к юаню, несмотря на санкции против двух крупнейших российских нефтяных корпораций и падение мировых цен на нефть на 3% за месяц. Что же рубль ожидает в декабре и будет ли новогоднее ралли? В первые дни декабря мировые цены на нефть могут реагировать на итоги встречи ОПЕК+ 30 ноября по добыче нефти, но так как принятое ранее решение об увеличении добычи нефти на 137 тыс. б/с, скорее всего, меняться не будет, возможно, что рубль на это событие сильно не отреагирует», – считает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Более важным для рубля будет объявление Минфином в первой декаде декабря объёмов покупки и продажи валюты по бюджетному правилу в декабре и начале января. Эксперт допускает, что министерство будет в декабре опять продавать валюту, поскольку цены на нефть низкие, и сверхдоходов российский бюджет и ФНБ не получают, а продолжение продаж валюты будет с высокой вероятностью фактором дальнейшего укрепления рубля.

ФРС США объявит своё заключительное в 2025 году решение по процентным ставкам 10 декабря, скорее всего, комитет по открытым рынкам снова решит снизить процентные ставки, что будет влиять на ослабление доллара и, соответственно, способствовать укреплению рубля. Совет директоров Банка России объявит решение по ключевой ставке 19 декабря.

«Возможны разные варианты решения регулятора – от паузы до нового снижения ключевой ставки на 0,25-0,5 процентного пункта. В любом случае, если регулятор примет решение незначительно снизить «ключ» или взять паузу, это может повлиять на укрепление рубля. Но самым значимым фактором для российской валюты в декабре может стать геополитика», – говорит Наталья Мильчакова.

По мнению аналитика, дальнейшие шаги России и США в продвижении к урегулированию украинского вопроса будут приветствоваться валютным рынком. В третьей декаде декабря рублю может оказать поддержку налоговый период. Если не возникнет непредвиденных госрасходов, как в конце декабря 2024 года, которые обвалили тогда рубль, то с высокой вероятностью рубль в конце текущего года ждёт новогоднее ралли.

Freedom Finance ожидает курс доллара в декабре 78-84 руб., евро – 90-96 руб., юаня – 10,8-11,6 руб. До конца следующей недели ждём динамики рубля 78-80 руб., евро – 90-92 руб., юаня – 10,9-11,2 руб.