Газпром – дивидендов не ждем

Сегодня на фоне роста российского фондового рынка лучше рынка растут акции Газпрома, подорожавшие на 1,98% до 126,52 руб. за акцию. Газовый гигант сегодня опубликовал финансовые результаты по МСФО за 3 квартал и 9 месяцев 2025 года, не полностью совпавшие с прогнозом консенсуса аналитиков.

Выручка Газпрома за 9 месяцев 2025 года снизилась в годовом выражении на 4% до 7,17 трлн руб., за 3 квартал 2025 года снизилась на 9,7% год-к-году, что совпало с прогнозом аналитиков.

В основном факторами снижения выручки стали сокращение доходов от продажи газа и нефти, как в 3 квартале, так и за 9 месяцев в годовом выражении, преимущественно сократилась выручка от экспорта энергоресурсов.

Показатель EBITDA у Газпрома за 9 месяцев текущего года из-за сокращения операционной прибыли снизился на 3,8% в годовом исчислении до 2,17 трлн руб., в 3 квартале сократился на 6,2% год-к-году до 635 млрд руб. Однако чистая прибыль, относящаяся к акционерам корпорации, по итогам 9 месяцев текущего года выросла в годовом выражении на 13% до 1,12 трлн руб., за 3 квартал составила 134,17 млрд руб. против чистого убытка в -53 млрд руб. в аналогичном квартале 2024 года.

«В основном на рост чистой прибыли, при том, что операционная прибыль у корпорации сократилась, повлияли сокращение финансовых расходов и снижение величины отложенного налога на прибыль в годовом выражении», – считает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Консенсус аналитиков ожидал более существенного роста чистой прибыли Газпрома в 3 квартале – до 200 млрд руб. Чистый долг корпорации на конец сентября 2025 года немного вырос, но всего на 3%, так как долгосрочные займы и кредиты по итогам 9 месяцев сократились, небольшой рост чистого долга не сильно повлиял на увеличение долговой нагрузки Газпрома в целом.

Свободный денежный поток по итогам 9 месяцев текущего года был отрицательным и составил -170 млрд руб., по сравнению с -106 млрд руб. в аналогичном периоде прошлого года в связи с увеличением инвестиционных расходов. В целом результаты Газпрома по итогам 3 квартала 2025 года для нас были ожидаемыми, в том числе – и по росту чистой прибыли, но из-за отрицательного свободного денежного потока, который, скорее всего, таким останется и в 4 квартале текущего года, мы не ждём от Газпрома дивидендов за 2025 год.

«Наша целевая цена акции Газпрома через год составляет 180 руб.», – заключает эксперт.