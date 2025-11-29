Транснефть показывает устойчивость в сложной среде

Транснефть представила нейтральные результаты по МСФО за январь — сентябрь 2025 года. Выручка выросла незначительно, до 1,08 трлн руб., что отражает умеренную активность в отрасли. На объемы транспортировки продолжает давить ограничительный режим ОПЕК+ и геополитика. На этом фоне показатель остается стабильным, но без драйверов быстрого роста.

Операционная часть выглядит чуть сильнее. EBITDA увеличилась на 4% год к году, до 450 млрд руб. Компания отмечает давление текущей инфляции и рост расходов на персонал. Расходы на оплату труда и соцпакет выросли на 16,97% г/г, до 255 млрд руб. против 218 млрд руб. год назад. Это объясняет, почему позитивная динамика EBITDA ограничена, хотя общий финансовый результат остается устойчивым.

«Чистая прибыль акционерам сократилась до 233 млрд руб. Основная причина — рост налоговой нагрузки. С 1 января ставка налога на прибыль для компаний трубопроводного транспорта увеличена до 40%, и эффект отчетливо проявился уже в первом отчетном периоде. Расход по налогу на прибыль вырос на 67,86% г/г, до 141 млрд руб. против 84 млрд руб. годом ранее. Это заметно снижает чистую маржинальность, хотя операционный бизнес остается предсказуемым», — считает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Инвестиционная программа усиливается.

За январь–сентябрь вложения составили 244 млрд руб., что на 10% выше уровня прошлого года. В 2025 году завершается расширение маршрута к Новороссийску, идет строительство универсального перегрузочного комплекса на базе НСРЗ. Параллельно продолжается масштабная программа модернизации магистральной сети. Увеличение капитальных затрат логично на фоне необходимости поддерживать надежность инфраструктуры и перераспределять экспортные потоки.

Баланс компании традиционно устойчивый.

Денежные средства выросли до 173 млрд руб., а долговая нагрузка заметно снизилась, так как общий объем кредитов и займов сократился на 18,48% с начала текущего года, до 225 млрд руб. Транснефть сохраняет сильный операционный денежный поток в 267 млрд руб. за отчетный период.

«Акции компании остаются защитной историей, чувствительной к дивидендным решениям государства и налоговым изменениям. Текущий уровень в 1308 руб. формирует умеренную оценку с учетом снижения чистой прибыли. В базовом сценарии потенциал роста ограничен, но устойчивость денежных потоков поддерживает рынок. На горизонте инвестирования в 12 месяцев ожидаю диапазон торгов привилегированными акциями Транснефти в районе 1400–1500 руб. при условии стабильного тарифа и отсутствия новых фискальных инициатив правительства РФ. Дополнительным аргументом в пользу бумаг остается дивидендный поток. Несмотря на повышенную ставку налога, при ожидаемой прибыли 2025 года “Транснефть” способна сохранить выплаты вблизи уровня прошлого года, что дает ориентировочную доходность 13–14% годовых к текущей цене и поддерживает интерес к акциям как к защитному дивидендному инструменту», — заключает эксперт.