«Байкал-Энергия» одержала победу в первом матче сезона

29 ноября в Ледовом дворце «Байкал» состоялся матч, который ознаменовал старт нового сезона иркутской команды «Байкал-Энергия».

Встреча с командой «Восток» из Арсеньева завершилась уверенной победой иркутян со счетом 7:3, что стало отличным началом сезона. Болельщики, собравшиеся на трибунах, стали свидетелями захватывающей игры, в которой «Байкал-Энергия» продемонстрировала отличную командную работу и боевой дух. Авторами голов в ворота соперников команды из Приангарья стали: оформивший пента-трик Евгений Легалин, Никита Колмаков, Александр Иванов,

«Я доволен первым матчем — мы все делаем правильно. Но почивать на лаврах пока рано, ведь впереди ещё множество непростых встреч с соперниками. Сегодня ребята проявили все свои лучшие качества — они боролись до последнего момента и показали, на что способны. Все это благодаря мощной поддержке наших болельщиков. Мы играем для вас, и каждая победа — это общая заслуга!», — отметил тренер «Байкал-Энергии» Дмитрий Завидовский.