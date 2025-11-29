Следователи проводят проверку по факту жесткого избиения посетителя в кафе в Свирске

Молодого человека жестоко избили в кафе «Астория» в городе Свирске Иркутской области – соответствующая видеозапись появилась в соцсетях. По факту инцидента следователи начали проверку.

«В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей выявлена видеозапись, на которой запечатлено, как компания молодых людей в кафе наносит удары ногами и руками одному из посетителей. Со слов автора публикации, этот инцидент не единичный», – отмечают в региональном управлении СК.

Проводятся необходимые проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.