Новости

Банки vs маркетплейсы: Кто победит в битве за покупателя?
Банки против маркетплейсов: общественное мнение
Почему Герман Греф называет систему скидок на маркетплейсах «торговым рабством»?
ФАС включилась в спор банков и маркетплейсов
Все материалы сюжета

Иркутская область за два года расселит почти 60 тысяч «квадратов» аварийного жилья

Региональный минстрой утвердил план реализации второго этапа программы по переселению из аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года. В его рамках люди получат новое жилье и в Иркутской области.

Во втором этапе программы, который будет реализовываться в 2026-2027 годах, участие примут 14 муниципальных образований: Свирск, Заларинский, Иркутский, Качугский, Киренский, Нижнеилимский, Чунский, Аларский, Бодайбинский, Зиминский, Казачинско-Ленский, Мамско-Чуйский и Слюдянский районы. Сюда же вошел Иркутск.

Расселение будет проводиться путем приобретения жилья на первичном и вторичном рынках, а также через выплату денежной компенсации за изымаемое аварийное жилое помещение. Таким образом, в муниципалитетах в 2026-2027 годах расселят более 46 тысяч квадратных метров, где живут почти 3 тысячи человек. На эти цели необходимо 6,4 млрд рублей.

«Финансирование второго этапа предусмотрено из федерального, областного и местного бюджетов. В региональном бюджете средства заложены, с федеральными коллегами вопрос предварительно проработан, в ближайшее время направим официальную заявку в Фонд развития территорий», – прокомментировал министр строительства Приангарья Алексей Емелюков.

В первый этап вошел Иркутск. Фонд развития территорий одобрил заявку Приангарью на сумму 1,064 млрд рублей (с учетом софинансирования региона). На эти средства до конца 2026 года в областном центре планируется построить и расселить более 12 тыс. кв. метров аварийного жилья.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес