Иркутская область за два года расселит почти 60 тысяч «квадратов» аварийного жилья

Региональный минстрой утвердил план реализации второго этапа программы по переселению из аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года. В его рамках люди получат новое жилье и в Иркутской области.

Во втором этапе программы, который будет реализовываться в 2026-2027 годах, участие примут 14 муниципальных образований: Свирск, Заларинский, Иркутский, Качугский, Киренский, Нижнеилимский, Чунский, Аларский, Бодайбинский, Зиминский, Казачинско-Ленский, Мамско-Чуйский и Слюдянский районы. Сюда же вошел Иркутск.

Расселение будет проводиться путем приобретения жилья на первичном и вторичном рынках, а также через выплату денежной компенсации за изымаемое аварийное жилое помещение. Таким образом, в муниципалитетах в 2026-2027 годах расселят более 46 тысяч квадратных метров, где живут почти 3 тысячи человек. На эти цели необходимо 6,4 млрд рублей.

«Финансирование второго этапа предусмотрено из федерального, областного и местного бюджетов. В региональном бюджете средства заложены, с федеральными коллегами вопрос предварительно проработан, в ближайшее время направим официальную заявку в Фонд развития территорий», – прокомментировал министр строительства Приангарья Алексей Емелюков.

В первый этап вошел Иркутск. Фонд развития территорий одобрил заявку Приангарью на сумму 1,064 млрд рублей (с учетом софинансирования региона). На эти средства до конца 2026 года в областном центре планируется построить и расселить более 12 тыс. кв. метров аварийного жилья.