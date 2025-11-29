В Иркутской области отремонтировали одну из старейших школ, которой 100 лет

В селе Аляты Аларского района Иркутской области открылась школа после комплексного капитального ремонта. Работы проводили с прошлого года.

«Это одна из старейших сельских школ нашего региона, она была основана 100 лет назад. Существующее здание построили в 2004 году, но оно уже перестало соответствовать современным требованиям и требовало капремонта. Был здесь в 2022 году, увидел, что школу необходимо срочно обновлять», – рассказал губернатор Игорь Кобзев.

Подрядчик заменил внутренние инженерные сети, окна и двери, провел отделку помещений, отремонтировал кровлю. В порядок привели входную группу и крыльцо. Закуплено новое учебное оборудование, появились современные пространства для образовательных активностей.

Несмотря на то, что капремонт школы завершен, обновление пространства будет продолжено – в следующем году планируется провести благоустройство пришкольной территории. Сейчас в учреждении обучаются 97 детей, работают 17 педагогов.