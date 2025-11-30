Новости

Движение транспорта ограничили на участке трассы в Иркутской области из-за снегопада

Дорожное движение временно ограничили на федеральной трассе Р-258 «Байкал» в Иркутской области. Это связано со снегопадом, который обрушился на территорию.

<p>Фото: Госавтоинспекция Иркутской области</p>

«В связи с неблагоприятными погодными условиями в Слюдянском районе с 100-го по 140-й километр автодороги Р-258 «Байкал» с 11:10 ограничено движение для большегрузного и пассажирского транспорта», – сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На месте работают пять комбинированных машин. О возобновлении движения ведомство планирует сообщить дополнительно.


