Приангарье возглавило топ регионов РФ с самыми подешевевшими машинами с пробегом

Аналитики «Авто.ру» составили рейтинг регионов России, где за период с января по октябрь 2025 года больше всего подешевели машины с пробегом. Топ возглавила Иркутская область.

Средняя цена подержанного автомобиля в Приангарье опустилась с начала года на 19,4%, до 1,88 миллиона рублей. На втором месте разместился Приморский край – машины с пробегом здесь за 10 месяцев подешевели на 13% и стоят в среднем 2,4 миллиона рублей, на третьем Калининградская область – 12% и 1,8 миллиона рублей соответственно.

По данным РИА Новости, в топ-5 вошли Санкт-Петербург и Ленинградская область, где машины с пробегом с начала года подешевели на 11,5%, до 1,9 миллиона рублей, а также Москва с Московской областью – на 11%, до 2,57 миллиона рублей.


