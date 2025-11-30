Новый генконсул КНР приступил к работе в Иркутске

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принял экзекватуру вновь назначенного Генерального консула Китайской Народной Республики в Иркутске. На пост назначена госпожа Лю Юй.

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

«Для меня большая честь стать Генеральным консулом КНР в Иркутской области и работать здесь. Хочу поблагодарить за оказанную поддержку и готовность прилагать усилия для дальнейшего сотрудничества между нашими регионами. Под руководством наших лидеров стратегическое сотрудничество между Россией и Китаем находится на высоком уровне», – отметила госпожа Лю Юй.

По данным областного правительства, в Иркутской области реализуется более 180 средних и крупных инвестиционных проектов. Главными конкурентными преимуществами региона являются низкая стоимость электроэнергии и близость к азиатским рынкам. Приангарье имеет около 90 стран внешнеторговых партнеров, Китайская Народная Республика находится на первом месте среди них. Также Приангарье входит в десятку регионов России по объему экспорта. Иркутская область и регионы Китая успешно взаимодействуют в сферах здравоохранения, образования, туризма, культуры и науки.

Во время встречи стороны договорились о продолжении взаимовыгодного сотрудничества в уже привычных и новых сферах, а также о развитии побратимских связей между Иркутской областью и провинциями Китая.