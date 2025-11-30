Предприниматель в Иркутской области заплатит 117 тысяч рублей за срыв контракта

Бизнесмена в Иркутской области привлекли к ответственности за срыв государственного контракта. Ему придется заплатить крупную сумму.

«Из-за ненадлежащего исполнения предпринимателем обязательств по государственному контракту на оказание транспортных услуг грузовым авторефрижератором по перевозке продуктов питания бюджетному учреждению причинен ущерб. В связи с этим заказчик был вынужден отказаться от исполнения контракта и заключить аналогичный контракт с другой организацией, что повлекло дополнительные расходы бюджетных средств», – рассказали в региональной прокуратуре.

На этом основании в арбитражный суд был направлен иск о взыскании ущерба, причиненного индивидуальным предпринимателем. По итогам рассмотрения предпринимателя обязали выплатить в пользу учреждения 117 тыс. рублей.