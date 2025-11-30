Новости

Банки vs маркетплейсы: Кто победит в битве за покупателя?
Банки против маркетплейсов: общественное мнение
Почему Герман Греф называет систему скидок на маркетплейсах «торговым рабством»?
ФАС включилась в спор банков и маркетплейсов
Все материалы сюжета

Две паромные переправы закроют в Иркутской области с 1 декабря

В Братском районе Иркутской области с 1 декабря закроют две паромные переправы. Изменения связаны с неблагоприятными метеорологическими условиями, которые создают угрозу безопасности судоходства.

По данным Дирекции автодорог региона, в первый день зимы перестанет работать переправа «Добчур» через реку Ия Братского водохранилища. Она расположена на подъезде к паромной переправе «Добчур».

Также приостановят работу переправы «Кантинская» через реку Ия Братского водохранилища. Она расположена на подъезде к поселку Харанжино.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес