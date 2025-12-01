За прошедшие выходные стало известно следующее: Песков назвал каждый день для откладывающей мир Украины «упущенным», в Госдуме предложили отменить комиссию на переводы между родственниками, Верховный суд призвали принять новое решение по делу Долиной, а в Иркутской области за два года расселят 60 тысяч «квадратов» аварийного жилья. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Упущенные дни

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев напрасно откладывает урегулирование конфликта, назвав каждый день без мира «упущенным». «Однозначным является одно: каждый день для Зеленского и для киевского режима – это упущенный день. Каждый следующий день их позиции ухудшаются и внутри страны, и на фронтах», – сказал он.

Семейные переводы

Вице-спикер Госудмы Борис Чернышов предложил отменить комиссию на банковские переводы между близкими родственниками. «В целях снижения финансовой нагрузки на граждан и укрепления института семьи обращаюсь с инициативой об отмене комиссии за банковские переводы между близкими родственниками», – заявил он в своем обращении к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной, пояснив, что кредитные организации могли бы предоставлять соответствующее право на основе подтверждающих родство документов.

Пересмотр дела Долиной

Госдума призвала Верховный суд России принять новое постановление пленума по делу обманутой мошенниками певицы Ларисы Долиной, после которого возник «эффект Долиной»: продавцы квартир вскоре после реализации недвижимости стали оспаривать сделки, заявляя о том, что якобы стали жертвами аферистов в целях возврата объектов и присвоения при этом денег с продажи. Предполагается, что новое постановление может задать иной вектор для дальнейшей практики по судебным спорам.

Расселение аварийного фонда

Иркутская область за два года расселит почти 60 тысяч «квадратов» аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года. В рамках первого этапа в столице Приангарья до конца 2026 года построят более 12 тыс. кв. метров, в рамках второго – расселят более 46 тысяч «квадратов» в 14 муниципальных образованиях, срок – 2026-2027 годы. Всего на реализацию проектов направят более 7 млрд рублей.

Самые подешевевшие авто

Иркутская область возглавила рейтинг регионов России с самыми подешевевшими автомобилями с пробегом за период с января по октябрь 2025 года. Средняя цена подержанного автомобиля в Приангарье опустилась с начала года на 19,4%, до 1,88 миллиона рублей. В топ-3 также вошли Приморский край – 13% и 2,4 миллиона рублей, Калининградская область – 12% и 1,8 миллиона рублей соответственно.