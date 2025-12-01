Саммит о вызовах 2026 года и масштабный туристический форум: бизнес-афиша Иркутска

Бизнес-индустрия Иркутска подготовила на эту неделю, с 1 по 7 декабря, два ярких события. В афише – саммит производителей региона и международный туристический форум. Подробнее в обзоре SIA.RU.

Масштабно о туризме

Два дня подряд – 3 и 4 декабря – в Иркутске будут говорить о туризме в рамках Международного туристического форума «Время отдыхать на Байкале». Организаторы пригласили авторитетных спикеров – губернатора Приангарья Игоря Кобзева, руководителя агентства по туризму региона Евгению Найденову, президента торгово-промышленной палаты Восточной Сибири Алексея Соболя. Участники обсудят насущные вопросы по развитию туризма, новые проекты, последние изменения законодательства и налогообложения, тренды, туристический бренд Иркутской области, планируемые события и многое другое. Ожидается, что мероприятие, которое состоится в Доме молодежи, будет одним из наиболее масштабных тематических событий.

Готовые инструменты для роста бизнеса

Иркутским предпринимателям расскажут, как вырастить свое дело в текущих реалиях на саммите производителей Приангарья: он пройдет 4 и 5 декабря в центре «Мой бизнес». С участниками поделятся практиками внедрения искусственного интеллекта в производство, инструментами для оптимизации и повышения эффективности, способами привлечь молодежь и удержать сильную команду, региональными практиками интеграции производственных цепочек и многим другим. Из зала выпустят специалистов, готовых к вызовам 2026 года и знающих способы с ними справиться.

Больше событий – в нашей бизнес-афише.