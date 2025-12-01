Уровень заболеваемости ВИЧ в Иркутской области превышает общероссийский

В 34 субъектах Российской Федерации уровень заболеваемости вирусом иммунодефицита человека превышает среднероссийский показатель. Наиболее высокая распространенность ВИЧ-инфекции зафиксирована в регионах Сибири и Урала, включая Кемеровскую, Томскую и Иркутскую области. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на исследование проекта «Если быть точным».

Среднероссийский показатель заболеваемости ВИЧ составляет 33 случая на 100 тыс. населения. Наибольшее число новых случаев зарегистрировано в Чукотском автономном округе, где этот показатель достигает 79 случаев на 100 тыс. населения, а также в Иркутской (76) и Самарской областях (74).

К регионам с тяжелой эпидемиологической обстановкой также отнесены Алтайский и Красноярский края, Ленинградская область, Республика Коми, Пермский край и Чукотский автономный округ. Рейтинг составлен на основе данных Минздрава России и Роспотребнадзора с учетом нескольких ключевых показателей.

Наименьшая заболеваемость ВИЧ-инфекцией в 2024 году зафиксирована в Чеченской Республике, Москве и Республике Ингушетия. Среди благополучных регионов также отмечены Липецкая, Кировская и Белгородская области, где показатели заболеваемости значительно ниже среднероссийских значений.