Российские компании стали готовить будущих сотрудников из детей своих работников

Крупные российские компании все чаще внедряют профориентационные программы для детей своих сотрудников, чтобы решить проблему нехватки квалифицированных кадров. Как пишет газета «Ведомости», интерес предприятий к таким инициативам вырос втрое за последние два года, особенно среди отраслеобразующих компаний.

«Самые дальновидные запускают пилотные программы на ближайшие каникулы. Их цель – первыми получить стратегическое преимущество в «войне за талантов», начав готовить свою смену уже сегодня», – отмечает основатель сети детских языковых лагерей Enjoy Camp Александр Медведев. Его компания организовала 15 корпоративных смен в текущем году для таких клиентов, как «Росморпорт» и Останкинский мясокомбинат.

Работа с детьми сотрудников превращается из периферийной активности в заметный HR-тренд, особенно среди крупных градообразующих предприятий. Согласно данным SuperJob, если в 2022-2023 годах только 5% работодателей организовывали подобные программы, то к концу 2024 года этот показатель значительно вырос.

Компании из сферы IT, инженерии и логистики активно заказывают корпоративные смены в лагерях, выездные интенсивы и мастер-классы, посвященные знакомству с профессиями родителей. Это позволяет предприятиям формировать преемственность поколений и готовить будущих специалистов.

В Иркутской области подобную программу подготовки проводит ИНК. С 2018 года копания реализует комплексную профориентационную программу «Школа-Вуз-ИНК». Она включает ИНК-Класс, проект «Академия ИНК», целевую подготовку студентов, практику и стажировки. Также на базе Иркутского политеха, Иркутского и Братского госуниверситетов Эн+ обучает студентов в «Академии ИТ». Программа направлена на обеспечение компании высококвалифицированными молодыми кадрами дефицитных специальностей.


