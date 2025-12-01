Новости

Трамп заявил о «хорошем шансе» заключить сделку по Украине

Президент США Дональд Трамп выразил оптимизм относительно возможности заключения сделки по урегулированию ситуации на Украине. Возвращаясь в Вашингтон из Флориды, американский лидер заявил, что переговоры продолжаются и продвигаются успешно, несмотря на существующие проблемы.

«У них есть коррупционная ситуация, которая не идет им на пользу. Но есть хороший шанс, что мы сможем заключить сделку», – передает РБК слова Дональда Трампа. Скандал уже привел к отставке нескольких высокопоставленных чиновников Украины.

Американский президент подчеркнул, что не устанавливает каких-либо временных рамок для России и Украины в переговорном процессе. По его словам, переговоры продолжаются в рабочем режиме и демонстрируют позитивную динамику.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев напрасно откладывает урегулирование конфликта, назвав каждый день без мира «упущенным». «Однозначным является одно: каждый день для Зеленского и для киевского режима – это упущенный день. Каждый следующий день их позиции ухудшаются и внутри страны, и на фронтах», – сказал он.


