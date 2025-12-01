Доля россиян, покупающих товары собственных марок ритейлеров, сократилась во всех категориях

Доля россиян, приобретающих продукцию собственных торговых марок ритейлеров, сократилась по всем продовольственным и непродовольственным товарам. Наиболее значительное снижение спроса зафиксировано в категориях молочной продукции и товаров личной гигиены. Об этом пишут «Известиям» со ссылкой на данные исследовании консалтинговой компании «Б1».

Доля покупателей молочной продукции СТМ сократилась на 7 процентных пунктов по сравнению с апрелем 2025 года и составила 45%. Интерес к товарам личной гигиены, косметике и парфюмерии собственных марок снизился на 8 процентных пунктов, достигнув 36% среди опрошенных.

Бакалея стала единственной категорией, где спрос на продукцию собственных торговых марок продемонстрировал рост. Доля покупателей такой продукции составила 46%, что на 3 процентных пункта выше показателей весеннего опроса и на 6 процентных пунктов превышает данные годичной давности.

Некоторые ритейлеры не подтверждают общую негативную динамику. В сети X5 сообщили о сохранении роста интереса к СТМ, а во «ВсеИнструменты.ру» зафиксировали увеличение продаж собственных марок в сегменте DIY на 33% в годовом выражении.

Ранее стало известно, что Иркутский ритейлер начнет продажу куриц и яиц под своим брендом. Сеть «Слата» и «ХлебСоль» начнет продажу куриц и яиц под собственным брендом. Об этом в интервью SIA.RU рассказал управляющий директор торговых сетей «Слата» и «ХлебСоль» Дмитрий Ишевский.