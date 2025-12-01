Зарплатное неравенство в России снизилось до минимального уровня с 2000 года

В 2025 году разрыв в оплате труда между наиболее и наименее обеспеченными работниками в России достиг минимального показателя за весь период ведения статистики с 2000 года. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата, 10% работников с самыми низкими доходами получали около 25 тыс. рублей, тогда как 10% наиболее высокооплачиваемых – свыше 315 тыс. рублей.

Разница между доходами крайних групп составила 12,7 раза, что является минимальным значением за всю историю наблюдений. Для сравнения, в 2000 и 2001 годах этот показатель достигал 34 и 39,6 раза соответственно, после чего начал постепенно сокращаться.

Сокращение зарплатного неравенства происходит главным образом за счет роста низких зарплат, что вызвано дефицитом кадров в ряде отраслей с традиционно невысоким уровнем оплаты труда. Работодателям приходится повышать заработные платы более высокими темпами для привлечения и удержания работников рабочих специальностей и низкоквалифицированного труда.

Напомним, что Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект об установлении минимального размера оплаты труда с 1 января 2026 года: предполагается, что он вырастет и составит 27 093 рублей. Таким образом, соотношение со средней заработной платой в России за предыдущий год будет равно 48%.