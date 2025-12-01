Правительство России разработало план структурных изменений в экономике до 2030 года

Правительство Российской Федерации представило план структурных изменений в экономике, который будет действовать до 2030 года. Документ был разработан по поручению президента РФ Владимира Путина и призван обеспечить траекторию роста, необходимую для достижения национальных целей развития, пишут «Известия».

«Документ призван обеспечить траекторию роста, необходимую для достижения национальных целей, и учитывает все текущие вызовы, которые нам предстоит преодолеть», – подчеркнул председатель правительства Михаил Мишустин. План включает более 60 целевых индикаторов, объединенных в семь ключевых направлений.

Среди основных разделов документа выделены изменение структуры занятости и потребления, повышение инвестиционного климата и технологического развития, а также формирование новых возможностей внешней торговли. Отдельное внимание уделено росту эффективности в сфере обороны и безопасности, а также совершенствованию условий конкуренции.

Особый акцент в плане сделан на расширении участия молодежи и ветеранов специальной военной операции в экономических проектах. Также предусмотрены меры по стимулированию внутреннего спроса на отечественные товары и развитие высокотехнологичных отраслей, включая креативную экономику и туризм.