Половина трудоустроенных жителей Иркутской области хотят найти подработку

Согласно исследованию платформы hh.ru, каждый второй трудоустроенный житель Иркутской области рассматривает возможность найти подработку в преддверии новогодних праздников. Доля заинтересованных в дополнительном заработке увеличилась на 8% по сравнению с третьим кварталом 2025 года.

27% опрошенных определенно рассматривают дополнительную занятость помимо основной работы, а еще 26% скорее склоняются к такому решению. Наибольшую активность проявляют работники сферы спорта и салонов красоты, где 63% специалистов готовы к подработке в ближайшие три месяца.

Среди других направлений с высоким интересом к дополнительной занятости выделяются домашний и обслуживающий персонал, медицина и фармацевтика, а также сфера искусства и массмедиа. В этих отраслях более 55% работников рассматривают возможность подработки.

В настоящее время только 8% опрошенных в Иркутской области уже имеют дополнительную занятость помимо основной работы. В основном это специалисты из сфер фитнеса, красоты, развлечений и домашнего персонала.