Серебряные слитки: тихий лидер инвестиционного рынка в 2025 году

Серебро остаётся востребованным активом благодаря сочетанию защитных свойств и промышленного спроса. В отличие от золота, оно более доступно для инвесторов, но требует учёта специфики рынка. Рассмотрим ключевые аспекты вложений в серебряные слитки и перспективы на 2026 год.
Почему вкладываются в серебряные слитки?
- Диверсификация портфеля. Серебро коррелирует с золотом лишь частично, что снижает общий риск инвестиций.
- Защита от инфляции. В долгосрочной перспективе металл сохраняет покупательную способность.
- Физический актив. Слитки можно хранить в банковской ячейке или дома, что исключает риски цифровых систем.
- Промышленный спрос. Рост зелёной энергетики и электроники поддерживает цену даже в периоды снижения инвестиционного спроса.
- Потенциал роста. При дефиците предложения (например, из-за сокращения добычи) цена может резко вырасти.
Рынок серебра в 2025 году: тренды и прогнозы на будущее.
По данным Всемирного серебряного совета (Silver Institute), в 2026 году ожидается:
- Рост промышленного спроса на 4–6% за счёт расширения производства солнечных панелей, электромобилей и полупроводников.
- Дефицит предложения. Добыча остаётся стабильной, но переработка вторичного сырья снижается.
- Инвестиционный спрос. Геополитическая нестабильность стимулирует частные инвестиции в слитки и монеты.
Что важно знать инвестору?
- Чистота металла. Слитки должны иметь пробу 999 (99,9% содержания серебра).
- Сертификация. Проверьте наличие сертификата качества (например, по стандартам LBMA).
- Хранение. Для сохранности:
- используйте банковские ячейки;
- избегайте контакта с влагой и агрессивными средами;
- храните в оригинальной упаковке (царапины снижают стоимость при перепродаже).
Где купить серебряные слитки?
Слитки доступны в отделениях банков и специализированных дилерских центрах. Например, в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» можно приобрести:
- слитки массой 50 г, 100 г и 250 г;
- полный пакет документов (сертификат, чек);
- консультацию по хранению и условиям обратного выкупа.
Для получения дополнительной информации обращайтесь в отделения Примсоцбанка или звоните по телефону Единой горячей линии: 8 (800) 350-42-02, звонок бесплатный. Квалифицированные специалисты помогут подобрать вариант инвестирования, оформить все необходимые документы, проконсультировать по вопросам хранения и реализации.