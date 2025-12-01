Новости

Серебряные слитки: тихий лидер инвестиционного рынка в 2025 году

Серебро остаётся востребованным активом благодаря сочетанию защитных свойств и промышленного спроса. В отличие от золота, оно более доступно для инвесторов, но требует учёта специфики рынка. Рассмотрим ключевые аспекты вложений в серебряные слитки и перспективы на 2026 год.

Почему вкладываются в серебряные слитки?

  • Диверсификация портфеля. Серебро коррелирует с золотом лишь частично, что снижает общий риск инвестиций.
  • Защита от инфляции. В долгосрочной перспективе металл сохраняет покупательную способность.
  • Физический актив. Слитки можно хранить в банковской ячейке или дома, что исключает риски цифровых систем.
  • Промышленный спрос. Рост зелёной энергетики и электроники поддерживает цену даже в периоды снижения инвестиционного спроса.
  • Потенциал роста. При дефиците предложения (например, из-за сокращения добычи) цена может резко вырасти.

Рынок серебра в 2025 году: тренды и прогнозы на будущее.
По данным Всемирного серебряного совета (Silver Institute), в 2026 году ожидается:

  • Рост промышленного спроса на 4–6% за счёт расширения производства солнечных панелей, электромобилей и полупроводников.
  • Дефицит предложения. Добыча остаётся стабильной, но переработка вторичного сырья снижается.
  • Инвестиционный спрос. Геополитическая нестабильность стимулирует частные инвестиции в слитки и монеты.

Что важно знать инвестору?

  1. Чистота металла. Слитки должны иметь пробу 999 (99,9% содержания серебра).
  2. Сертификация. Проверьте наличие сертификата качества (например, по стандартам LBMA).
  3. Хранение. Для сохранности:
  • используйте банковские ячейки;
  • избегайте контакта с влагой и агрессивными средами;
  • храните в оригинальной упаковке (царапины снижают стоимость при перепродаже).

Где купить серебряные слитки?

Слитки доступны в отделениях банков и специализированных дилерских центрах. Например, в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» можно приобрести:

  • слитки массой 50 г, 100 г и 250 г;
  • полный пакет документов (сертификат, чек);
  • консультацию по хранению и условиям обратного выкупа.

Для получения дополнительной информации обращайтесь в отделения Примсоцбанка или звоните по телефону Единой горячей линии: 8 (800) 350-42-02, звонок бесплатный. Квалифицированные специалисты помогут подобрать вариант инвестирования, оформить все необходимые документы, проконсультировать по вопросам хранения и реализации.

Реклама. ФСКБ Приморья "Примсоцбанк" в г.Иркутске. Примсоцбанк (ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк") erid:2VfnxxpCABs

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес