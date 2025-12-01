Продажи автомобилей в России за 10 месяцев 2025 года снизились на 22%

За первые десять месяцев 2025 года на российском рынке было реализовано почти 1,2 млн автомобилей всех сегментов. Этот показатель на 22% ниже результатов аналогичного периода прошлого года, сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в ходе пресс-брифинга.

«При этом только в октябре реализовано 183,4 тыс. новых автомобилей, что на 34% больше результатов предыдущего месяца, и на 81,7% больше результатов июня – одного из самых «низких» месяцев текущего года», – передает заявление чиновника «Интерфакс». Октябрьские продажи продемонстрировали значительный рост после летнего спада.

По итогам всего 2024 года в России было реализовано 1,84 млн единиц автомобильной техники, что на 39% превысило показатели 2023 года. В легковом сегменте рост составил 47%, достигнув объема 1,55 млн автомобилей.

Динамика автомобильного рынка в 2025 году демонстрирует неоднородный характер с периодами снижения и последующего восстановления продаж. Летние месяцы стали наиболее сложными для рынка, после чего осенью началось постепенное оживление.

Ранее правительство утвердило новые правила расчета утилизационного сбора на легковые автомобили. Вступление перенесено на 1 декабря и не коснется тех, кто уже заказал или оплатил машину мощностью более 160 л.с. и ждет поставку. Базовая ставка теперь зависит от типа и объема двигателя, а коэффициент от мощности рассчитывается по прогрессивной шкале.