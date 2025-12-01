Паром на Ольхон работает с перебоями

1 декабря на паромной переправе, связывающей материк с островом Ольхон на Байкале, возникли перебои в движении. Об этом сообщили в пресс-службе «Восточно-Сибирского речного пароходства».

Причиной отмены некоторых рейсов мог стать шквалистый ветер, создавший неблагоприятные условия для безопасной навигации.

«Ввиду погодных условий, 1 декабря возможны перебои в работе паромной переправы МРС – остров Ольхон», – говорится в сообщении.

Работа переправы будет возобновлена в прежнем режиме после улучшения погодных условий.