Новости

Паром на Ольхон работает с перебоями

1 декабря на паромной переправе, связывающей материк с островом Ольхон на Байкале, возникли перебои в движении. Об этом сообщили в пресс-службе «Восточно-Сибирского речного пароходства».

Причиной отмены некоторых рейсов мог стать шквалистый ветер, создавший неблагоприятные условия для безопасной навигации.

«Ввиду погодных условий, 1 декабря возможны перебои в работе паромной переправы МРС – остров Ольхон», – говорится в сообщении.

Работа переправы будет возобновлена в прежнем режиме после улучшения погодных условий.

Читайте также:

Как съездить на Байкал и не продать последнюю почку
26 ноября 2025
Байкал готов стать новым центром развития бизнес-туризма в 2026–2027 годах
24 ноября 2025

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Туризм 2025, последние новости":
Все материалы сюжета (1958)


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес