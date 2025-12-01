Зимние каникулы: как отдыхаем в январе 2026 года?

Новогодние каникулы 2026 года станут самыми продолжительными за всю историю современной России, продлившись 12 дней. Работники будут отдыхать с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно, а на работу вернутся только в понедельник, 12 января.

Последняя рабочая неделя 2025 года будет состоять всего из двух дней – понедельника и вторника, 29 и 30 декабря. Среда, 31 декабря, в соответствии с правительственным постановлением объявлена выходным днем за счет переноса одного из январских выходных.

Такая продолжительность каникул стала возможной благодаря переносу выходных дней в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2025 года. В частности, суббота 3 января переносится на пятницу 9 января, а воскресенье 4 января - на четверг 31 декабря.

Первая рабочая неделя 2026 года будет стандартной пятидневной, начиная с 12 января.