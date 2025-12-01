Юные хоккеисты иркутской школы «Олимпия» одержали две победы в первенстве СФО

Хоккейная команда спортивной школы «Олимпия» из Иркутска успешно провела домашние матчи в рамках первенства Сибирского федерального округа среди юношей 2012 года рождения. Наши спортсмены одержали две победы над командой «Авангард-Новосибирск», укрепив свои позиции в турнирной таблице.

Фото с сайта мэрии Иркутска

В первом матче, состоявшемся 29 ноября, игра завершилась со счетом 4:3 в пользу иркутских хоккеистов. На следующий день, 30 ноября, СШ «Олимпия» продемонстрировала уверенную игру и одержала победу со счетом 6:1.

– Такие победы вдохновляют и показывают, что у иркутского хоккея есть будущее. Мы гордимся нашими юными спортсменами и будем продолжать их поддерживать, – отметил вице-мэр Иркутска Сергей Кладов, присутствовавший на матчах в числе многочисленных болельщиков.

Победы позволили иркутской команде улучшить свои турнирные показатели в соревнованиях сибирского уровня. Юные хоккеисты продемонстрировали высокий уровень подготовки и командной игры в обоих матчах.