Иркутская область занимает 16-е место по сроку накопления на ипотечный взнос

Согласно рейтингу РИА Новости, Иркутская область занимает 16-е место по сроку накопления на первоначальный взнос по ипотеке. Для накопления необходимой суммы в 1,72 млн рублей жителям региона требуется в среднем 2,84 года.

Среди соседних регионов самый короткий срок накопления – в Красноярском крае, который находится на 12-й позиции. При сумме взноса 1,74 млн рублей на его накопление требуется 2,69 года. В Новосибирской области, занимающей 40-е место, срок накопления составляет 3,52 года при необходимой сумме 2,06 млн рублей. Наиболее длительный период накопления среди соседних регионов – в Республике Бурятия, которая расположена на 69-й строчке рейтинга. Для сбора 2,12 млн рублей требуется 4,43 года.

Лидерами рейтинга, где накопить на первый взнос можно быстрее всего, являются Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (1,68 года; 1,66 млн руб.), Ямало-Ненецкий автономный округ (1,82 года; 2,39 млн руб.), Чукотский автономный округ (2,07 года; 2,57 млн руб.), Мурманская область (2,11 года; 1,45 млн руб.) и Ненецкий автономный округ (2,15 года; 2,02 млн руб.).

Наиболее продолжительные сроки накопления зафиксированы в Республике Ингушетия (7,89 года; 0,62 млн руб.), Кабардино-Балкарской Республике (8,43 года; 1,31 млн руб.), Республике Крым (8,94 года; 2,76 млн руб.), Республике Дагестан (9,00 лет; 1,66 млн руб.) и Чеченской Республике (9,08 лет; 0,75 млн руб.).